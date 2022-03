Jared Leto riflette sulla sua esperienza di quasi-morte: "Mi son detto: no, non adesso"

Jared Leto è tornato a parlare della sua esperienza di quasi-morte durante una recente intervista di Men's Health dicendo di non aver provato paura ma calma e rassegnazione.

Jared Leto si è recentemente aperto a proposito di un'esperienza di quasi-morte semplicemente terrificante: l'attore e appassionato scalatore, durante un'intervista di Men's Health, si è aperto a proposito di un incidente che si è verificato durante l'arrampicata nella Red Rock Canyon National Conservation Area di Las Vegas.

Leto, che ha parlato per la prima volta dell'incidente nel marzo 2020, ha detto che era fuori con lo scalatore professionista Alex Honnold quando la corda che lo sosteneva ha iniziato a tagliarsi a causa di una roccia affilata. Jared ha ricordato che la sua reazione è stata "calma e serafica, colma di accettazione e un po' di tristezza".

"Non era nemmeno paura. Era più rassegnazione, ricordo di essermi detto: 'no dai, non adesso'", ha continuato la star, che aveva precedentemente raccontato l'aneddoto sulla propria pagina Instagram, rivelando di essere "quasi morto" durante un'arrampicata con Honnold.

Jared Leto ha concluso l'intervista con le seguenti parole: "Mi ricordo di aver alzato lo sguardo e di aver visto la corda che veniva tagliata dalla roccia mentre io penzolavo in aria. Ricordo di aver guardato il terreno sottostante, è stato un momento strano, quasi malinconico. L'adrenalina è arrivata dopo, ma ce l'abbiamo fatta e abbiamo vissuto per vedere un altro giorno. Nel complesso è stato davvero molto divertente."