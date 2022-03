Jared Leto ricorda il trattamento negativo che ha ricevuto dopo aver preso 60 kg per un ruolo

Jared Leto si è aperto a proposito delle persone che lo hanno trattato male a New York a causa del suo peso: la star aveva messo su più di 60 kg per interpretare un personaggio.

Jared Leto è tornato a parlare delle sue famose trasformazioni fisiche: l'attore 50enne, durante un'intervista di Men's Health, ha descritto come cambiare aspetto in modo repentino influisca sulla sua vita, rivelando di aver ricevuto un trattamento negativo, da parte di alcuni conoscenti, dopo aver preso 60 kg per un ruolo cinematografico.

Sebbene Leto sia consapevole del fatto che la sua incredibile dedizione non è sufficiente per trasformarsi effettivamente nelle persone che interpreta, è dell'opinione che "il mio lavoro è quello di dare vita allo spirito della persona che interpreto. Mi riferisco al cuore del personaggio, all'anima, allo spirito."

"Tutte le altre cose", ha continuato l'attore, parlando delle protesi, del trucco e delle trasformazioni corporee, "sono solo una descrizione, dei dettagli... anche se la cosa straordinaria è che ti cambiano. Cambiano il modo in cui cammini, in cui parli e perfino il modo in cui le persone ti trattano".

"Ho preso 60 kg per interpretare un ruolo una volta, ed è stato fantastico. Ricordo di aver salutato alcune persone a New York che si sono allontanate da me appena mi hanno visto. Erano persone che conoscevo e che non sapevano che stavo girando una pellicola. Mi hanno trattato male, come se non mi stessi prendendo cura del mio corpo. L'hanno preso come un segno di qualcosa che non andava nella mia vita. È stato stranissimo sperimentare una cosa del genere", ha concluso Jared Leto.