Jared Leto: "Non trovo più il mio Oscar da tre anni"

Nel 2014 Jared Leto ha vinto il suo primo Premio Oscar come Miglior attore non protagonista. Come riportato da People, però, da circa tre anni l'attore ha perso la sua ambita e amata statuetta che, quindi, gli ha fatto compagnia per appena quattro anni.

Dallas Buyers Club: un primo piano di Jared Leto

In occasione della puntata di Martedì del The Late Late Show with James Corden, Jared Leto ha ammesso di aver smarrito il suo Premio Oscar circa tre anni fa e di non essere più riuscito a trovarlo. L'attore ha dichiarato: "Quando mi sono trasferito a Los Angeles, l'Oscar è improvvisamente scomparso. Potrebbe essere dappertutto. Spero che sia in buone mani, ormai non ci vediamo da parecchio tempo!". James Corden, allora, ha chiesto a Leto se pensa che qualcuno possa averglielo rubato. L'interprete ha così risposto: "Credo sia una buona possibilità. D'altronde, non capita tutti i giorni di gettare nella spazzatura un Oscar, no?".

L'interprete, poi, si è soffermato a ricordare la notte della vittoria del suo Premio Oscar come Miglior attore non protagonista per Dallas Buyers Club: "Durante quella notte, il Premio ha girato di mano in mano. Tutti volevano toccarlo e volevano fare una foto insieme. In effetti, sono stati momenti molto divertenti e mi ha fatto piacere fare felici i miei collaboratori". Una serie di mosse accidentali, però, hanno lievemente intaccato il Premio che, fin da subito, non ha avuto vita facile.

Per Dallas Buyers Club, anche Matthew McConaughey ha vinto la sua prima statuetta come Miglior attore protagonista. Il film diretto da Jean-Marc Vallée ha trionfato anche come Miglior sceneggiatura originale ed è stato presentato al Festival Internazionale del Film di Roma nel 2013.