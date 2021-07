Jared Leto: il suo look da urlo sorprende il pubblico dell'UFC 264

Jared Leto si è mostrato in pubblico in occasione dell'UFC 264 e ha stupito tutti quanti con un abbigliamento peculiare e decisamente da urlo.

Jared Leto non finirà mai di fare tendenza! Questa volta, il protagonista di Dallas Buyers Club si è palesato in pubblico in occasione dell'UFC 264 e ha meravigliato tutti quanti con un abbigliamento super fashion.

La reazione degli spettatori non si è fatta attendere e il popolo che abita Twitter ha immediatamente commentato le foto che ritraggono Jared Leto in occasione dell'UFC 264 nei modi più svariati. L'attore è stato fotografato alla T-Mobile Arena di Las Vegas. Il primo commento assai divertente paragona Leto a una sorta di imbonitore: "Jared Leto sembra quelle persone che spiegano una nuova e meravigliosa opportunità lavorativa che ti consente di lavorare da casa part-time e di racimolare circa 100 mila dollari ogni anno vendendo oli essenziali".

Per dare vita al suo strano look, Jared Leto ha scelto una sorta di camicia nera molto scollata, un look completato da un rosario e da un foulard azzurro. A completare il suo aspetto ha pensato un paio di occhiali da sole dalla montatura importante.

Un utente, invece, ha dichiarato: "Jared Leto ha portato un carico da novanta di emozioni all'UFC 264". Altri commenti hanno sottolineato quanto Leto fosse una sorta di "cattiva ragazza" nell'ambito della serata e quanto continui a essere il re del fashion.

L'UFC 264 è consistito nel terzo scontro tra Conor McGregor e Dustin Poirier. I due si sono già affrontati in occasione dell'UFC 178 a settembre 2014, match di cui McGregor ha vinto il primo round e Poirier il secondo. L'UFC 264 ha anche rappresentato il primo evento con piena capacità che la T-Mobile Arena abbia ospitato da marzo 2020.