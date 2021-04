Jared Leto, la foto della sua pizza sconvolge i fan italiani: ecco perché

Jared Leto si trova a Roma a causa delle riprese di House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott. L'attore ha attirato l'attenzione di tutti i fan italiani perché ha condiviso su Facebook una serie di foto: quella che ritrae una pizza "smangiucchiata" ha scosso i suoi fan italiani in modo particolare.

Tra tutte le ultime fotografie postate da Jared Leto su Facebook, quella che ritrae una pizza ha sconvolto in modo particolare i suoi fan italiani. Lo scatto mostra una pizza divisa in fette e privata soltanto della parte centrale. Il risultato, quindi, è uno strano cerchio vuoto la cui circonferenza è costituita dal cornicione abbandonato. L'ironia dei fan si è scatenata immediatamente. Una ragazza ha scritto: "No! Hai distrutto una pizza! Cosa ti ha fatto di male?!". Un altro commento recita: "Soltanto gli americani trattano una pizza italiana in questo modo!". Infine, un altro utente ha scritto: "Ogni volta che qualcuno evita di mangiare il bordo di una pizza, un italiano muore! Ricordalo!".

Insomma, a quanto pare, Jared Leto non sembra aver apprezzato particolarmente la pizza italiana che si è trovato a mangiare (e ha sorvolato sul fatto che, spesso, i bordi sono la parte più gustosa!). Oltre alla foto d'ordinanza della sua ombra, gli altri scatti dell'interprete di Panic Room mostrano una messa all'aperto, uno scorcio del Colosseo, uno scatto tra le vie di Roma e i sentieri di Villa Borghese e un piatto di spaghetti.

Noto per aver interpretato Fight Club, Ragazze interrotte, Requiem for a Dream, Alexander, Mr. Nobody e Dallas Buyers Club, Jared Leto ha fondato anche la band dei Thirty Seconds to Mars. L'ultimo film in cui ha recitato è Fino all'ultimo respiro, in attesa che Morbius possa arrivare al cinema nel corso del 2022.