Jared Leto si apre a proposito del suo aspetto giovanile: "Non ha nessuna importanza"

Jared Leto ha detto che il suo aspetto giovanile non ha nessuna importanza e che, per quanto concerne la sua carriera cinematografica, in realtà non è affatto un vantaggio.

Jared Leto è consapevole delle chiacchiere che circolano a proposito del suo aspetto giovanile e, durante una nuova intervista di Men's Health, ha deciso di non svelare i segreti relativi alle sue cure di bellezza, dicendo che alla fine dei conti l'aspetto "non ha nessuna importanza."

"Ho deciso di non rivelare niente, non ne parlerò mai e lo faccio solo e unicamente affinché tutti continuino a provare ad indovinare che cosa uso. Davvero, scherzi a parte, in tutta onesta, alla fine conti queste cose sull'aspetto non hanno nessuna importanza", ha spiegato Leto.

La star, inoltre, ha osservato che l'interesse per il suo aspetto non è un fenomeno nuovo: "La gente ha iniziato a parlare della mia età e di quel genere di cose dieci anni fa. Man mano che invecchi, la gente inizia a dire: 'Ah, sei ancora giovane.' e poi invecchi davvero e si stupiscono tutti."

Jared Leto ha scherzato, tuttavia, sul fatto che non è in grado di sfruttare il suo aspetto giovanile quando si tratta della sua carriera cinematografica: "Purtroppo, non ottengo ruoli cinematografici in cui interpreto, tipo, 'un vecchio dall'aspetto piuttosto giovane.' Forse sto facendo qualcosa di sbagliato, non ne approfitto abbastanza. Semplicemente non me ne importa niente".