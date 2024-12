Jane Goodall: la sua vita diventerà un film prodotto da Leonardo DiCaprio per Disney

La vita di Jane Goodall, grande esperta in primati, verrà raccontata in un nuovo film prodotto da Appian Way di Leonardo DiCaprio.

La vita di Jane Goodall diventerà un film prodotto da Appian Way, la casa di produzione di Leonardo DiCaprio, e destinato a Disney.

Il progetto biografico potrà contare sul sostegno della primatologa che ha già letto la prima bozza della sceneggiatura firmata da Eleanor Catton, condividendo i suoi commenti e appunti.

Il nuovo progetto su Jane

Rispondendo alle domande di Deadline, Jane Goodall ha dichiarato: "Stanno realizzando un film su di me con un'attrice. Ho visto la prima versione dello script e fatto molti commenti".

Per ora, tuttavia, non è stato svelato il nome dell'attrice che avrà la parte sul grande schermo in occasione del lungometraggio, che vede nel team della produzione anche Jennifer Davisson e Michael Hampton.

Catton è autrice di The Luminaries, romanzo che le ha permesso di ottenere nel 2013 il prestigioso Booker Prize, che ha poi adattato in una miniserie per BBC e TVNZ. Eleanor, inoltre, ha firmato la sceneggiatura di Emma, il film del 2020 con star Anya Taylor-Joy tratto dal classico firmato da Jane Austen.

La collaborazione con DiCaprio

Disney e Appian hanno negoziato con Jane Goodall un accordo per ottenere i diritti necessari a raccontare la sua vita in un film che ripercorrerà le ricerche compiute negli anni '60 e la sua attività con gli scimpanzè in Tanzania. In passato l'esperta è stata al centro di numerosi documentari, tra cui Jane diretto nel 2017 da Brett Morgen.

Le organizzazioni benefiche di Goodall e DiCaprio hanno in passato collaborato più volte. Leonardo ha inoltre condiviso la sua ammirazione per Jane in occasione dei 90 anni della primatologa, augurandole un buon compleanno e ringraziandola per l'impatto positivo avuto sul pianeta.