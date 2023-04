Jane: il trailer della nuova serie Apple TV+ ispirata alla missione della dottoressa Jane Goodall

Apple TV+ ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Jane, la nuova serie per famiglie e bambini, composta da dieci episodi, ispirata al lavoro dell'etologa e conservazionista di fama mondiale, la dottoressa Jane Goodall, DBE, fondatrice del Jane Goodall Institute e Messaggero di Pace delle Nazioni Unite.

Prodotta dal vincitore dell'Emmy J.J. Johnson ("Dino Dana", "Endlings", "Lo scrittore fantasma"), da Sinking Ship Entertainment e dal Jane Goodall Institute, la serie farà il suo debutto il 14 aprile su Apple TV+. Ava Louise Murchison ("Reacher") interpreta Jane Garcia, un'ambientalista in erba di 9 anni che cerca di salvare animali in via di estinzione.

Usando la sua potente immaginazione, Jane, insieme ai suoi migliori amici David, interpretato da Mason Blomberg ("Shameless"), e lo scimpanzé Greybeard sarà protagonista di mirabolanti avventure per aiutare a proteggere gli animali selvatici in tutto il mondo perché, secondo il suo idolo, la dottoressa Jane Goodall: "Solo se capiamo, ci importerà. Solo se ci teniamo, li aiuteremo. Solo se li aiutiamo, potranno essere salvati".

Il cast include anche Tamara Almeida ("Secrets at the Inn"), Dan Abramovici ("Wayne"), l'esordiente Jazz Allen e Sam Marra ("Stumptown"). Tra le guest star figurano la vincitrice dell'Emmy Mary-Louise Parker ("Weeds"), Paul Sun-Hyung Lee ("The Mandalorian"), Al Rodrigo ("Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio"), Lucian-River Chauhan ("Encounter - L'incontro"), Samantha Walkes ("Orphan: First Kill"), Brian George ("The Neighborhood") e il candidato all'Oscar Graham Greene ("Balla coi lupi").