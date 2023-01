Jane: svelata la data di uscita della serie Apple ispirata a Jane Goodall

Apple TV+ ha annunciato oggi la data di uscita ufficiale di Jane: la nuova serie per famiglie e bambini farà il suo debutto il 14 aprile su Apple TV+. Lo show composto da dieci episodi è ispirato al lavoro della dottoressa Jane Goodall ed è nato da un'idea del vincitore dell'Emmy JJ Johnson, Sinking Ship Entertainment e il Jane Goodall Institute.

Ava Louise Murchison ("Reacher") interpreta Jane Garcia, un'ambientalista in erba di 9 anni che cerca di salvare animali in via di estinzione. Usando la sua potente immaginazione, Jane, insieme ai suoi migliori amici David, interpretato da Mason Blomberg ("Shameless"), e lo scimpanzé Greybeard sarà protagonista di mirabolanti avventure per aiutare a proteggere gli animali selvatici in tutto il mondo perché, secondo il suo idolo, la dottoressa Jane Goodall: "Solo se capiamo, ci importerà. Solo se ci teniamo, li aiuteremo. Solo se li aiutiamo, potranno essere salvati".

"Sono entusiasta di questa opportunità e del rapporto con Apple e Sinking Ship. Il programma 'Jane' infonde un messaggio di speranza e ricorda ai bambini che l'ambiente è qualcosa di cui tutti dobbiamo preoccuparci, ispirandoli insieme ai loro genitori a fare la differenza", ha affermato la dott.ssa Goodall.

Jane è una serie live-action/CGI ideata da JJ Johnson, che è partner della compagnia e produttore esecutivo insieme a Christin Simms, Blair Powers, Matt Bishop e Andria Teather del Jane Goodall Institute. La serie segna la seconda serie Apple Original prodotta da Sinking Ship Entertainment, unendosi alla serie vincitrice del Daytime Emmy Award "Lo scrittore fantasma".