Jane Fonda svela il nome del regista "che voleva portarmi a letto per sapere com'erano i miei orgasmi"

Jane Fonda ha fatto il nome del regista che ha provato, come rivelato da lei stessa, "a portarmi a letto per sapere com'erano i miei orgasmi" quando era una giovane attrice: durante l'ultimo episodio del Watch What Happens Live, la star del Book Club - Il Capitolo Successivo, la star ha rivelato che fu il regista francese René Clément ad avvicinarsi a lei durante la produzione del thriller del 1964 Joy House.

Il conduttore Andy Cohen ha chiesto all'attrice di nominare "un uomo di Hollywood" che non è riuscito ad andare a letto con lei. La Fonda ha prontamente fatto il nome di Clément, dicendo: "Voleva venire a letto con me perché mi disse che il mio personaggio doveva avere un orgasmo nel film e aveva bisogno di vedere come erano i miei orgasmi."

All'epoca la star aveva 27 anni e Clement 51. La Fonda ha aggiunto di essere riuscita a declinare l'incontro fingendo di non aver capito: "Lo disse in francese e io feci finta di non capire".

Mentre il conduttore si è preso un momento per metabolizzare la storia, l'attrice ha subito alleggerito l'atmosfera scherzando: "Ho così tante storie per te ragazzo, ma non abbiamo tempo... Ho visto Michel Jackson nudo una volta, e anche Greta Garbo! Michael era a casa da me e abbiamo nuotato nudi in un lago vicino al mio cottage. Era molto magro."