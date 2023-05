Jane Fonda lancia un premio alla vincitrice di Cannes 2023 Justin Triet e il video diventa virale

Jane Fonda ha annunciato il film vincitore della Palma d'oro a Cannes 2023 e l'attrice, dopo il discorso di ringraziamento, è stata protagonista di un momento esilarante quando ha usato un metodo decisamente non convenzionale per "consegnare" un premio alla regista Justine Triet.

Il video di quanto accaduto sul palco è stato condiviso sui social, diventando in breve tempo virale.

Il divertente momento sul palco di Cannes 2023

Ad annunciare il film vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes 2023 è stata l'attrice Jane Fonda. La regista Justine Triet ha conquistato il riconoscimento più ambito grazie ad Anatomy of a Fall e, dopo il suo discorso di ringraziamento, si è allontanata per andare a ringraziare i membri della giuria.

L'icona del cinema ha però notato che la filmmaker aveva dimenticato il rotolo di pergamena che accompagna il trofeo e, dopo aver provato ad attirare la sua attenzione toccandole un braccio, ha deciso di lanciarglielo.

Nonostante l'ottima mira, nemmeno l'inaspettato gesto è riuscito a far girare Justine e Jane, mentre il pubblico in sala e le persone che erano sul palco sono scoppiati a ridere, ha fatto un chiaro gesto di disappunto e sorpresa per non essere riuscita nel suo scopo.

Fonda si è quindi avvicinata a Triet per recuperare il rotolo e consegnarle il premio.

Prima di annunciare il vincitore della Palma d'oro, Jane Fonda aveva ricordato la sua prima partecipazione al Festival francese: "Non c'erano registe in competizione e non ci aveva mai sfiorato il pensiero che ci fosse qualcosa di sbagliato. Dobbiamo ancora compiere una lunga strada, ma al tempo stesso dobbiamo celebrare il cambiamento quando avviene".