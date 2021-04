Jane Fonda ha salvato il nipote da un orso entrato in casa

Attivista e star mondiale, Jane Fonda ha numerose qualità tra cui quella del sangue freddo in situazioni di panico, come quando ha salvato il nipote da un orso entrato in casa sua improvvisamente.

Festa del Cinema di Roma 2007: Jane Fonda

Jane Fonda ha due nipoti, Malcolm e Viva Vadim, entrambi apparsi nel documentario originale della HBO Jane Fonda in Five Acts. Durante un'intervista al The Tonight Show con Jimmy Fallon, l'attrice ha condiviso un episodio abbastanza folle, in cui dice di aver salvato la vita al nipote, che all'epoca aveva 3 anni, da un grosso orso:

"Ero a letto e ho sentito questo strano rumore, come il tintinnio di una porta. Mi sono alzata e sono andata in soggiorno, mi sono voltata e il mio golden retriever è arrivato di corsa abbaiando. Ho pensato 'Cosa è successo?'. Sono corsa di là e mi sono trovata di fronte un orso! Proprio nel mezzo della mia camera! Sono andata verso la culla di mio nipote, ma sapevo cosa fare. Ho aperto l'accappatoio e ho urlato. Ed è quello che è successo, l'orso ha urinato sul mio tappeto antico, poi si è voltato e si è seduto. Ha ruggito di nuovo, è andato alla porta e si è seduto. C'è il buco nella zanzariera da cui è passato. L'ho spinto fuori e ho sbattuto la porta a vetri."

Jane Fonda: "Il sesso? Tornerei a farlo solo con un uomo più giovane"

Ammirazione per il sangue freddo dimostrato da Jane Fonda, che ha condiviso questa storia incredibile con il pubblico del talk show dimostrando ancora una volta la sua forza interiore. La sua è stata una vita movimentata ed eccitante, divisa tra Hollywood e le tante cause politiche e ambientali per le quali continua a battersi, senza però trascurare il suo ruolo di madre e nonna.

Negli ultimi anni, Jane Fonda ha contribuito ad avviare il movimento Fire Drill Fridays, incentrato sulla voglia di combattere il cambiamento climatico. È diventato anche questo un affare di famiglia, visto che i nipoti di Fonda sono stati coinvolti nel corso degli anni.