Jane Fonda: "Il sesso? Tornerei a farlo solo con un uomo più giovane"

Questa settimana Jane Fonda è apparsa più affascinante che mai sulla copertina di Harper's Bazaar. All'interno del magazine di moda, si legge quindi un'intervista rilasciata dall'attivista 83enne, all'interno della quale racconta di non nutrire interesse per il sesso ma, qualora lo fosse, l'attrice ammette di volerlo fare con un uomo più giovane di lei. "Non voglio avere una relazione sessuale, di nuovo", dichiara Fonda, che poi continua col dire: "Non ho quel desiderio. Se fantastico sull'argomento? Sì... di me che incontro un professore o un ricercatore, un uomo di quel genere, che è davvero capace di amare una donna, così da potermi mettermi alla prova e vedere se potrei ancora presentarmi".

Jane Fonda alla Festa del Cinema di Roma 2007

Jane Fonda ha quindi aggiunto: "Penso che forse ora potrei, ma il problema è che vorrei un uomo più giovane. Non è orribile? Ne faccio una questione di pelle. Vorrei un uomo più giovane, sono troppo vanitosa". Ricordiamo che l'attrice, figlia dell'indimenticabile Henry Fonda, è stata sposata tre volte. I suoi passati matrimoni sono stati con il regista francese Roger Vadim, l'attivista Tom Hayden ed il magnate dei media e fondatore della CNN Ted Turner. "Parte del motivo per cui intraprendo una relazione con un uomo è perché sento che lui potrebbe portarmi su una nuova strada", ha dichiarato l'attrice, aggiungendo: "Sono attratta da persone che possono insegnarmi cose nuove e le cui vite sono diverse dalla mia, e quindi mi concederei a loro per questo". Ripensando a Ted Turner, Fonda ha detto: "Devi imparare a cacciare, quindi l'ho fatto. Devi imparare a pescare con la mosca, così l'ho fatto. Gli piaceva che mi vestissi in modo sexy, quindi l'ho fatto. E così via. Volevo. Perché stare con Ted Turner se non hai intenzione di lasciarti assorbire dalla sua realtà e imparare da essa? E sono contenta di averlo fatto".

Nel corso della sua carriera, Jane Fonda ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista per i film Una squillo per l'ispettore Klute e Tornando a casa. Dal 2015 si è fatta apprezzare anche dalle nuove generazioni divenendo protagonista della serie Grace and Frankie, che l'ha portata a vincere un Emmy nel 2015 come Miglior attrice in una serie comedy. Di recente si è schierata in prima linea contro il cambiamento climatico, finendo per essere arrestata nel 2019 sui gradini del Campidoglio a Washington e più recentemente si è unita agli Ojibwe Water Protectors in Minnesota per protestare contro un oleodotto della società canadese Enbridge, autorizzato da Donald Trump.