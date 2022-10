Jane Fonda coach di Zlatan Ibrahimovic nello spot H&M (VIDEO)

Jane Fonda è il coach di Zlatan Ibrahimovic nel video che accompagna la nuova campagna pubblicitaria della H&M. La clip pubblicata sui social sia dal brand svedese, che dai sui iconici protagonisti, è diventata in breve tempo virale.

Il video è stato girato in un lussuoso albergo, Jane Fonda si collega via computer con Ibra chiedendogli se ha fatto gli esercizi che gli aveva dato. Subito dopo, Zlatan è sottoposto ad una serie di lezioni dalla maestra degli anni ottanta dell'aerobica. Alla fine dello spot, Ibrahimovic palleggia con una mela e Jane commenta ironica: "Non male per uno della tua età".

Lo spot ha immediatamente avuto i consensi dei fan delle due stelle dello spettacolo, una del cinema, l'altra del calcio. In meno di ventiquattro ore il video ha ottenuto quasi 700.000 like su Instagram.

Nella clip Zlatan Ibrahimovic indossa dei capi sportswear firmati dalla H&M, che promuove così la sua linea H&M Move, ideata in collaborazione con Jane Fonda per il più ampio numero di attività fisiche.