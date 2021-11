Jane Campion: "Non girerò mai un film di supereroi, li odio"

Jane Campion ha espresso la sua opinione negativa sui film di supereroi confermando che non ne realizzerà mai uno.

La regista è tornata recentemente dietro la macchina da presa per realizzare Il potere del cane con star Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst e Jesse Plemons.

Jane Campion, intervistata da Variety, ha ammesso senza alcun filtro: "Odio i film di supereroi. Li odio realmente".

La filmmaker ha aggiunto: "Penso che si possa dire con certezza che non ne girerò mai uno. Sono così rumorosi e sembrano ridicoli. Alle volte ti fai una buona risata, ma non saprei perché la gente sia attratta da mantelli e uomini adulti in calzamaglia".

Ad avere un'opinione totalmente diverso rispetto alla collega è invece Pedro Almodovar che ha ammesso non gli dispiacerebbe mettersi alla prova: "Mi piacerebbe fare qualcosa con Batgirl, ma dovrebbe essere fatto a modo mio".

The Power of the Dog ha come star Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst e Jesse Plemons. Jane Campion ne ha scritto la sceneggiatura basandosi sull'omonimo romanzo scritto da Thomas Savage nel 1967.

La storia è ambientata negli anni '20 e ha come protagonisti due fratelli benestanti che vivono in Montana, Phil (Cumberbatch) e George Burbank (Plemons). Phil è brillante e crudele, mentre George è fastidioso e gentile. Insieme sono proprietari del più grande ranch dell'area in cui vivono. Quando George sposa in segreto la vedova Rose (Dunst), Phil, pieno di ira, inizia una guerra senza sosta per distruggerla usando il figlio della donna, Peter, a proprio favore.