Jamie Lee Curtis sui suoi genitori: "Li ho visti affrontare gli aspetti negativi della fama"

In occasione della sua partecipazione all'ultimo episodio del podcast di PEOPLE, Jamie Lee Curtis ha raccontato il rapporto con i suoi genitori Tony Curtis e Janet Leigh e ha sottolineato le contraddizioni della relazione tra industria cinematografica e fama.

Halloween: Jamie Lee Curtis sulla copertina di EW

Come riportato da PEOPLE, la vincitrice di due Golden Globe ha dichiarato che, avendo vissuto con due genitori famosi, è sempre stata preparata a ciò che la vita in questo mondo le avrebbe riservato. Jamie Lee Curtis ha raccontato a Jason Sheeler e ad Andrea Lavinthal: "Sono figlia di star del cinema. Li ho visti sottoporsi a lifting al viso e al collo. Ho visto il loro lavoro diminuire e, paradossalmente, la loro fama restava invariata. In effetti, è difficile che le persone comuni possano capire questo sbilanciamento tra lavoro e fama. Credo che sia molto complesso per una persona famosa non lavorare più nel mondo che ti ha reso famoso".

Jamie Lee Curtis ha continuato: "Tutte le star del cinema sono famose per qualcosa che hanno fatto in passato e provano continuamente a ripetere quel successo andando a caccia della fama. Io sono una persona consapevole, a volte non poter lavorare è davvero umiliante".

Psycho: Janet Leigh nel ruolo di Marion Crane

Recentemente, la figlia dei celebri attori Tony Curtis e Janet Leigh è stata protagonista di Cena con delitto - Knives out e di Halloween, sequel diretto da David Gordon Green, prodotto da Blumhouse Productions e in grado di riallacciarsi al classico horror realizzato da John Carpenter nel 1978. Proprio oggi, Blumhouse ha distribuito il trailer di Halloween Kills, in uscita al cinema il 15 ottobre 2021.