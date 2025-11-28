Jamie Lee Curtis star di Ella McCay: "Ho atteso tutta la vita per lavorare con James L. Brooks"

La protagonista di Halloween finalmente ha coronato il suo sogno di lavorare con il regista di Voglia di tenerezza e Qualcosa è cambiato.

Jamie Lee Curtis è la protagonista del nuovo film di James L. Brooks, Ella McCay, e l'attrice ha confessato di aver aspettato praticamente tutta la sua carriera di avere l'occasione di recitare per il regista di Voglia di tenerezza.

Considerato uno dei più importanti cineasti di Hollywood, James L. Brooks ha coronato il sogno di Jamie Lee Curtis scegliendola come protagonista nel suo nuovo progetto cinematografico insieme alla star di Sex Education Emma Mackey.

L'entusiasmo di Jamie Lee Curtis per il film di James L. Brooks

"Ho ricevuto davvero una lettera scritta a mano da James L. Brooks" ha raccontato Curtis durante una première del film a Londra "Diceva: 'Jamie, ci ho messo molto tempo a scrivere questa sceneggiatura. Mi piacerebbe che tu interpretassi Helen. Giriamo in autunno. Dirigo meglio di quanto scriva a mano, Jim'".

Jamie Lee Curtis in una scena di Halloween Kills

L'attrice ha confessato la propria emozione per la lettera di James L. Brooks: "Adesso ho 67 anni, e ho atteso tutta la mia vita una lettera da James L. Brooks. Tutta la mia vita e carriera per avere un regista che ammiro quanto ammiro Jim che mi scrive una lettera dicendo che vorrebbe che interpretassi un ruolo in un film. È stata semplicemente un'esperienza incredibile".

La storia di Ella McCay raccontata da James L. Brooks

Il nuovo dramma di James L. Brooks ha come protagonista Emma Mackey nel ruolo di una vicegovernatrice poco più che trentenne che si ritrova a dover affrontare una serie di problemi familiari, mentre si prepara a prendere il posto del governatore uscente dello stato, in carica ormai da parecchio tempo.

James L. Brooks è noto per aver diretto film come Voglia di tenerezza e Qualcosa è cambiato e per essere uno dei produttori de I Simpson. Brooks mancava dal grande schermo dal 2010, quando scrisse e diresse Come lo sai, con Reese Witherspoon, Owen Wilson e Jack Nicholson.

Jamie Lee Curtis e Emma Mackey guidano il cast di Ella McCay al fianco di Jack Lowden, Woody Harrelson, Rebecca Hall e Kumail Nanjiani.