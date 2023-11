Ella McCay, James L. Brooks torna alla regia: Emma Mackey e Woody Harrelson nel cast

Secondo quanto riportato su Deadline, a più di 13 anni di distanza dal suo ultimo film, James L. Brooks tornerà alla regia con Ella McCkay, nel cui cast ci saranno nomi del calibro di Emma Mackey e Woody Harrelson.

Ma non solo, saranno coinvolti anche Jamie Lee Curtis, Ayo Edibiri, Albert Brooks, Kumail Nanjiani e Spike Fearn.

"Come uno dei drammaturghi più empatici del nostro tempo, James L. Brooks ha stabilito un punto di riferimento per il cinema e la televisione per decenni", ha dichiarato Steve Asbell, Presidente dei 20th Century Studios. "Da Dentro la notizia a I Simpson, Jim è anche un elemento fondamentale per la base della 20th e non potremmo essere più orgogliosi di sostenerlo nel suo atteso ritorno alla regia".

Il film seguirà una giovane politica idealista che si destreggia tra i problemi familiari e una vita lavorativa impegnativa mentre si prepara a prendere il posto del suo mentore, il governatore in carica da lungo tempo.

Brooks sarà anche produttore insieme ai suoi partner Julie Ansell e Richard Sakai, che produrranno il film attraverso la loro Gracie Films. Seth Meier sarà il produttore esecutivo.

L'ultimo film diretto da Brooks è stato Come lo sai, uscito nel 2010, che è ricordato per contenere finora l'ultima interpretazione di Jack Nicholson. Proprio Nicholson deve a Brooks due dei suoi tre Premi Oscar, avendoli vinti sia per Voglia di tenerezza (non protagonista) che per Qualcosa è cambiato (protagonista).