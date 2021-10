Jamie Lee Curtis: "I miei ruoli più importanti avevano a che fare con la mia sessualità"

Jamie Lee Curtis parla della sua carriera, in occasione dell'uscita di Halloween Kills, raccontando di come un tempo i suoi ruoli più importanti erano inerenti alla sua fisicità e alla sua sessualità.

Jamie Lee Curtis, una delle attrici più eclettiche di Hollywood negli ultimi decenni, ha alle spalle una notevole carriera e in occasione dell'uscita dell'horror Halloween Kills, ha ricordato di come alcuni dei più importanti le fossero stati assegnati solo grazie alla sua fisicità.

Venezia 2021: Jamie Lee Curtis ritira il Leone d'Oro alla carriera

In una lunga intervista con il Guardian, Jamie Lee Curtis ha parlato di Halloween Kills affermando di essere estremamente felice di aver ripreso un franchise che l'ha resa famosa dal 1978, con il suo primo film Halloween - La notte delle streghe. Il nuovo progetto è servito da spunto per riflettere sulla sua carriera, ricordando di come all'inizio l'attrice veniva scelta principalmente per ruoli dove la fisicità era molto importante:

"Oh, ho avuto delle opportunità meravigliose. C'è stato un tempo in cui ero negli exploitation movie, i miei ruoli più importanti avevano a che fare con la mia fisicità, il mio corpo, la mia sessualità".

Per questo motivo, Jamie Lee Curtis pensa di non essere stata molto ben vista dal movimento femminista e che, ancora oggi, questi gruppi attivisti non sono interessati a lei:

"Non sono mai stata una donna adorata nel cinema, il movimento femminista non è interessato a me. Ero nei film horror, che spesso soggiogano e oggettivano le donne in modo sessualizzato e violento. Anche se in quei film interpreto ragazze intelligenti, che reagiscono e sono fondamentalmente caste."

Jamie Lee Curtis vestita come sua madre in Psycho alla premiere di Halloween Kills (FOTO)

L'attrice non ha rimpianti, è fiera della sua carriera e su questo ha ammesso: "Sono stata in televisione per sette anni vendendo yogurt adatto all'intestino. Mi hanno parodiato al Saturday Night Live! E ora eccomi qui a promuovere questo film di cui sono la star e sono da poco stata ospite alla Mostra del Cinema di Venezia dove mi hanno dato un premio alla carriera. Il mio motto è: fai tutto ciò che devi fare. Sono quella ragazza. Sono sopravvissuta alle fionde e alle frecce".

Dal 21 ottobre ritroveremo Jamie Lee Curtis in veste di protagonista di Halloween Kills, diretto da David Gordon Green che è attualmente nelle sale.