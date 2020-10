Jamie Lee Curtis: "La foto di Chris Evans nudo? Forse non è stato un incidente"

Jamie Lee Curtis ha commentato la foto di Chris Evans nudo che lui stesso ha condiviso per errore sui social a settembre. In una recente intervista, però, l'attrice ha dichiarato che potrebbe non essersi trattato di un vero incidente.

A metà settembre sui social non si faceva altro che parlare di Chris Evans e non certo per l'uscita di un suo nuovo film ma per le foto hot che l'attore aveva accidentalmente condiviso su Instagram. Inevitabilmente, l'immagine ha fatto il giro del mondo e tutti si sono ritrovati a commentarla, compresi alcuni colleghi di Evans. Tra questi, c'è stata anche Jamie Lee Curtis che, ricollegandosi al rapporto madre-figlio che lei e Evans hanno avuto nel film Cena con delitto - Knives Out, aveva scritto: "Il mio ragazzo! Orgogliosa di lui. Ha ottenuto la MIA attenzione!".

L'attrice di Halloween è tornata in questi giorni a parlare dell'accaduto. Durante un'intervista rilasciata a Kelly Clarkson, Curtis ha spiegato che, secondo lei, la condivisione della foto di Chris Evans non sarebbe stata frutto di un incidente. "La mia domanda è questa: Chris è così intelligente ed è un essere umano così incredibilmente bello. Mi chiedo se non sia stato pianificato tutto sin dall'inizio". A quel punto Clarkson ha annuito, affermando: "Magari è stato pianificato solo perché stava cercando di convincere la gente ad andare a votare!". La pop star ha fatto riferimento al post che Chris Evans ha condiviso a pochi giorni di distanza dal fattaccio, nel quale si leggeva: "Adesso che ho la vostra attenzione... andate a votare per il 3 novembre!".

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️....



VOTE Nov 3rd!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020

Jamie Lee Curtis ha anche detto che aveva pensato di fare uno scherzo riguardo l'immagine di nudo di Chris Evans quando l'ha vista per la prima volta sui social media. "Avrei potuto fare una sorta di scherzo e dire che ha ripreso tutto da suo padre, Don Johnson" ha dichiarato l'attrice, riferendosi all'attore che ha interpretato il padre di Evans in Cena con delitto - Knives Out. "Avrei potuto farlo perché sono davvero molto amica di Melanie Griffith. È una delle mie migliori amiche ed è stata sposata con lui ben due volte".

Ricordiamo che Jamie Lee Curtis sarà la protagonista del prossimo film della saga di Halloween. Potremo infatti rivederla nei panni di Laurie Strode in Halloween Kills, film diretto da David Gordon Green che arriverà nei cinema il 15 ottobre 2021.