Jamie Lee Curtis: "Mia figlia è una ragazza transgender"

Jamie Lee Curtis ha recentemente rivelato che sua figlia è una ragazza transgender. La star di "Freaky Friday" ha detto ad AARP Magazine che lei e il marito Christopher Guest "hanno guardato con meraviglia e orgoglio il processo attraverso il quale nostro figlio è diventato nostra figlia Ruby".

Curtis ha anche spiegato che Ruby, in precedenza conosciuta come Thomas, e il suo fidanzato si sposeranno l'anno prossimo in un matrimonio che la star celebrerà. Ruby, 25 anni, lavora come editor di giochi per computer mentre l'altra sua figlia 34enne, Annie, è sposata e lavora come istruttrice di ballo.

La coppia di lunga data di Hollywood non ha nipoti "ma spera di averli presto", ha rivelato Jamie alla rivista. La transizione di Ruby, su sua stessa ammissione, ha aiutato l'attrice di "Knives Out" a capire molte cose che riguardano l'esistenza come, per esempio, il fatto che la vita è una "metamorfosi costante".

Jamie Lee Curtis, 62 anni, ha anche rivelato di essere sobria da 22 anni dicendo che ormai sarebbe "morta di sicuro" se non avesse eliminato la sua dipendenza. Ora si descrive come "una persona sobria, imperfetta, contraddittoria e redenta" che si concentra sul processo di eliminazione nei confronti di tutto ciò che non si adatta più alla sua vita, "come le vecchie idee che non funzionano più".