Jamie Lee Curtis diventa una cosplay per celebrare il matrimonio della figlia

Jamie Lee Curtis, una delle icone più amate del cinema, è prontissima a celebrare un matrimonio come officiante, ma non uno a caso bensì quello della figlia Ruby, che organizzerà un evento tema cosplay.

L'attrice di ha condiviso nell'episodio di martedì di Jimmy Kimmel Live la scelta di sua figlia Ruby, confermando che sarà lei ad officiare la cerimonia in costume. In particolare, Jamie Lee Curtis è pronta a vestire i panni di un personaggio di Warcraft, ovvero Jaina Proudmoore:

"Celebrerò a maggio. È un matrimonio cosplay. Ciò significa che indossi un costume, ti vesti come un personaggio. Ho preso il vestito su Etsy."

L'attrice ha poi raccontato entusiasta come si svolgerà il matrimonio, una cosa semplice ma che secondo lei sarà molto significativa:

"Tutti al matrimonio saranno in costume e io indosserò un costume per officiare il matrimonio... Non c'è un tema, è un matrimonio cosplay. È davvero eccitante, faremo un bel picnic nel cortile sul retro. Sono davvero eccitata. Entrambi i miei figli si saranno sposati nel mio giardino, il che mi commuove."

Jamie Lee Curtis è una vera appassionata di cosplay, come ha dimostrato numerose volte e anche alla prima di Warcraft - Il Film del 2016, alla quale si presentò con un costume a tema.