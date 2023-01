Jamie Lee Curtis bloccata a casa con il Covid: "F****lo, farò il tifo per amici e colleghi dal televisore"

Sembra proprio che Jamie Lee Curtis dovrà interrompere il suo attuale "giro di premi" per via di un imprevisto chiamato Covid-19. Il grande successo raccolto con Everything Everywhere All at Once ha riportato l'attrice in auge, con nomination importanti che al momento dovranno fare a meno della sua presenza fisica.

Questo aggiornamento è arrivato direttamente dal suo profilo Instagram personale, con un post in cui Jamie Lee Curtis ha espresso tutto il suo rammarico: "F****lo il COVID! Purtroppo questa capo cheerleader non parteciperà a tutti i festeggiamenti del fine settimana facendo il tifo per i suoi amici e colleghi. La vita alle condizioni della vita. Sono contenta che ci siano tutti questi test a casa disponibili in modo da non andare a pranzo all'American Film Institute e diffondere i miei germi. Non vedevo l'ora di andare al tè dei BAFTA e ai premi Critics' Choice come candidata e membro di un gruppo eterogeneo! Sono così orgogliosa di queste persone e non vedo l'ora di fare il tifo per loro attraverso il mio televisore. Fate attenzione gente là fuori".

Jamie Lee Curtis ribadisce: "Instagram l'ho inventato io!"

Questo martedì la Curtis è stata nominata per il premio come miglior attrice non protagonista ai Golden Globe. Il grande successo riscontrato da Everything Everywhere All at Once continuerà sicuramente a far parlare del film nei prossimi giorni con le nomination ai BAFTA e Oscar.