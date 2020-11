Jamie Foxx protagonista e produttore di The Burial

L'attore Jamie Foxx sarà il protagonista e il produttore esecutivo di The Burial, un nuovo lungometraggio prodotto per Amazon.

Per ora non sono stati annunciati altri nomi degli interpreti che faranno parte del cast del progetto tratto da una storia vera.

Maggie Betts si occuperà della regia di The Burial, la cui sceneggiatura è firmata dal premio Pulitzer Doug Wright basandosi sull'articolo scritto per Jonathan Harr per The New Yorker.

Il lungometraggio racconterà la storia del responsabile di un'impresa di pompe funebri che decide di fare causa al rivale dopo che un accordo, sancito con una semplice stretta di mano, finisce male. Nella questione verrà coinvolto un avvocato molto determinato.

Jamie Foxx ha recentemente recitato in Just Mercy e Project Power, film sci-fi prodotto per Netflix, e tra i suoi prossimi progetti ci saranno la serie di genere comedy Dad Stop Emberassing Me, che lo vede coinvolto insieme alla figlia, e il film They Cloned Tyrone.