Jamie Foxx: sua sorella DeOndra Dixon è morta a 36 anni

Deondra Dixon, amatissima sorella dell'attore Jamie Fox, è morta all'età di 36 anni il 19 ottobre 2020: era affetta dalla sindrome di down ed è stata ambasciatrice della Global Down Syndrome Foundation nel 2011.

È stato Jamie Foxx dal suo account di Instagram a confermare la scomparsa di DeOndra a soli 36 anni: "Il mio cuore è frantumato in un milione di pezzi" ha scritto l'attore all'inizio del post che accompagna la foto in cui appare guancia a guancia con la sorella. Nel messaggio scritto sul social, il premio Oscar non ha mai voluto usare il verbo "morire" scegliendo invece "trapassare" e il motivo lo spiega lui stesso nel post: "Dico trapassata perché sarà sempre viva" aggiungendo "non posso dirvi quante volte, nelle feste a casa, si sia buttata sulla pista rubando la scena a chiunque altro".

DeOndra Dixon era nata il 6 settembre 1984, si è diplomata al liceo in Texas nel 2002 ed è stata ambasciatrice della Global Down Syndrome Foundation nel 2011. Grazie all'aiuto della sua famiglia aveva iniziato a partecipare alle Olimpiadi speciali da quando era alle elementari. Dopo gli studi era ritornata in California per vivere vicino alla famiglia e al fratello Jamie che ha concluso il suo post scrivendo "Oggi so che è in Paradiso, a ballare con le sue ali addosso. Nonostante il mio dolore sia indescrivibile, mi ritrovo a sorridere quando penso a quanti ricordi meravigliosi abbia lasciato a me, alla mia famiglia, ai suoi amici. DeOndra hai lasciato un vuoto enorme nel mio cuore, ma lo riempirò con i ricordi che mi hai dato. Ti amo con ogni parte di me, la nostra famiglia è distrutta, ma rimetteremo insieme i pezzi con il tuo amore".