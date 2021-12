Jamie Foxx rivela che la terapia lo ha aiutato a connettersi con le sue figlie e ad essere un padre migliore

Jamie Foxx, durante un episodio della serie web del The Ellen Show, Dad Confessions, ha rivelato che la terapia lo ha aiutato a formare un legame migliore e più profondo con le sue figlie consentendogli, di in questo modo, di diventare un padre migliore.

Spider-Man: No Way Home: Jamie Foxx nei panni di Electro

L'attore 54enne, che interpreta il supercriminale Electro nel prossimo film di Spider-Man: No Way Home, ha scherzosamente notato che, sebbene sia una star molto ambita nell'industria dell'intrattenimento, le sue due figlie gli lanciano contro insulti quotidianamente.

"Il mio più grande fallimento genitoriale? Mi assicuravo di passare tempo con loro ma non lo facevo veramente" ha esordito la star. "All'inizio cercavo sempre di trovare un'attività, portavo mia figlia a Disneyland. Pensavo che Disneyland avrebbe sistemato tutto. Topolino ci sarebbe senz'altro riuscito."

Il diritto di opporsi: un primo piano di Jamie Foxx

"In seguito ho capito che non ha funzionato. Durante una sessione molto scomoda con un terapista ho scoperto che cosa provava mia figlia, il suo cuore le diceva: 'Non ho bisogno di Disneyland, papà. Ho solo bisogno di te'. Sono diventato un padre migliore per loro appena ho capito che il tempo non ha prezzo." ha concluso Jamie Foxx.