Jamie Foxx, il primo video dopo il malore: 'Sono andato all'inferno e sono tornato indietro'

Jamie Foxx ha scelto Instagram per postare il suo primo video dopo la "complicazione medica" dello scorso aprile, a causa della quale è stato ricoverato in un ospedale di Atlanta per poi sottoporsi ad un processo di riabilitazione. Il vincitore dell'Oscar, 55 anni, ha condiviso un breve filmato in cui ha ingraziato i fan per i messaggi di supporto e per le loro preghiere.

"Non riesco a spiegare quanto sia stato importante il vostro amore, i vostri messaggi e le vostre preghiere", ha detto Foxx riguardo al supporto dei fan. "Ho attraversato qualcosa a cui non pensavo che mi sarei mai dovuto sottoporre. Ho aspettato a lungo prima di farmi vedere da voi perché non volevo mostrarmi con i tubi in bocca a un passo dalla morte. Voglio che mi vediate ridere, festeggiare, fare battute e girare un film [o] uno show televisivo".

Pur non menzionando il presunto ictus, o il vaccino anti-covid, la star ha comunque smentito le voci relative alla sua salute: "A volte però se non dici niente le cose degenerano. La gente diceva che avevo problemi agli occhi, ma come puoi vedere... gli occhi funzionano perfettamente. Dicevano che ero paralizzato ma non sono paralizzato."

"Ma sono comunque stato molto male... diciamo che sono andato all'inferno e sono tornato indietro", ha affermato Jamie Foxx. "E anche il mio percorso di riabilitazione non è stato affatto semplice. Ma sto tornando. E sono di nuovo in grado di lavorare. Ero molto malato ragazzi ma ora ho le forze per andare avanti, quindi mi vedrete di nuovo".