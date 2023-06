Kevin Sorbo: 'Prego per Jamie Foxx, chissà quanti americani hanno avuto problemi simili dopo il vaccino'

Kevin Sorbo, principalmente noto per aver interpretato Hercules nell'omonima serie televisiva degli anni novanta, ha scelto Twitter per pubblicare una notizia relativa alle condizioni di salute di Jamie Foxx: secondo un rumor recente, che ancora non è stato né smentito né confermato dalla famiglia, l'attore sarebbe rimasto cieco e paralizzato a causa del vaccino anti Covid.

Postando un articolo di Valuetainment, il cui titolo recita "Jamie Foxx rimasto cieco e paralizzato a causa del vaccino anti Covid", Sorbo ha aggiunto la seguente caption: "Sto pregando per Jamie Foxx. Chissà quanti americani hanno avuto problemi simili e i media mainstream continuano a non battere ciglio."

Jamie Foxx, Mike Tyson parla delle sue condizioni mediche: "Ha avuto un ictus, non sta molto bene"

Durante l'ultimo episodio dello show del celebre Dr Drew, il giornalista hollywoodiano che ha diffuso per primo il rumor, AJ Benza, ha affermato che "Jamie aveva un coagulo di sangue nel cervello dopo aver ricevuto l'iniezione. Non si era vaccinato e non voleva farlo, ma è stato obbligato sul set di un nuovo film. [il giornalista si riferisce alla pellicola in cui recita al fianco di Cameron Diaz]. A causa del coagulo di sangue nel cervello è rimasto parzialmente paralizzato e cieco."

Queste nuove affermazioni contraddicono quanto rivelato il mese scorso dalla figlia di Jamie Foxx, Corinne, che ha rassicurato i fan dicendo che suo padre si stava riprendendo dopo la misteriosa "complicazione medica" di cui non sono ancora stati rivelati i dettagli. All'inizio di maggio, sulla pagina Instagram ufficiale dell'attore è apparso un post di ringraziamento per i fan, per i suoi cari e per tutte le preghiere e gli auguri che ha ricevuto.