Jamie Foxx: i suoi portavoce smentiscono che sia stato male per colpa del vaccino anti-COVID

Un portavoce dell'attore Jamie Foxx ha voluto porre fine alle teorie che si sono diffuse online sulla salute dell'attore, confermando che le ipotesi che abbia avuto delle conseguenze legate al vaccino anti-COVID sono "totalmente inaccurate".

Il diffondersi delle teorie che il ricovero della star fosse avvenuto per gli effetti collaterali aveva preso il via dopo il talk show Ask Dr. Drew in cui il podcaster A.J. Benza aveva parlato della situazione della star.

Le teorie che si sono diffuse online

Il reporter aveva dichiarato che, secondo le sue fonti, Jamie Foxx era rimasto "parzialmente paralizzato e cieco" dopo aver ricevuto il vaccino sul set di un film, in teoria Back in Action che lo vede protagonista accanto a Cameron Diaz. La fonte di Benza avrebbe dovuto essere una persona vicina all'attore. La teoria si era poi diffusa rapidamente online, anche grazie alle parole condivise sulla questione da Candace Owens e dall'attore Kevin Sorbo su Twitter, dove aveva sostenuto che molti americani hanno subito la stessa sorte ma i mezzi di comunicazione hanno preferito ignorare quanto sta accadendo.

Kevin Sorbo: "Prego per Jamie Foxx, chissà quanti americani hanno avuto problemi simili dopo il vaccino"

I portavoce della famiglia Foxx hanno però voluto chiarire la questione dichiarando a NBC News che si tratta di notizie "completamente inaccurate".

Jamie, secondo quanto dichiarato dalla figlia Corinne il 12 maggio, è da tempo stato dimesso dall'ospedale e che era a casa, dove stava rimettendosi in salute.