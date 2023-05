Jamie Foxx annuncia il ritorno al lavoro dopo le complicazioni mediche

Jamie Foxx ha annunciato che è pronto a tornare a lavoro dopo aver superato le complicazioni mediche che è stato costretto ad affrontare il mese scorso, spaventando milioni di fan. L'attore 55enne sembra essere in via di guarigione ed è finalmente pronto a tornare sul set e a presentare un nuovo game show televisivo insieme a sua figlia Corinne.

Il game show, intitolato We Are Family, avrà come ospite di ogni episodio una celebrità e un loro parente non famoso. L'identità della star in questione sarà tenuta nascosta fino a quando il pubblico non indovinerà chi è, con la possibilità di vincere fino a 100.000 dollari. Le celebrità possono essere musicisti, atleti professionisti, attori e molto altro ancora.

"Siamo entusiasti di sviluppare We Are Family con Jeff Apploff e i nostri amici di FOX Entertainment dopo il successo delle sei stagioni di Beat Shazam", hanno affermato Jamie e Corinne in una dichiarazione congiunta. "Speriamo che questo show, quando sarà presentato in anteprima il prossimo anno, riesca a portare tanto divertimento al pubblico a casa".

L'annuncio del game show arriva appena tre giorni dopo che la figlia di Jamie Foxx ha rivelato che il padre stava bene e che era tornato a casa dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa di un problema di salute: "Aggiornamento da parte della famiglia: è triste vedere come i media fanno circolare notizie false. Mio padre è uscito dall'ospedale da settimane ed è ora in convalescenza. Grazie per le preghiere e il supporto di tutti! Abbiamo anche un entusiasmante annuncio di lavoro in arrivo la prossima settimana". Tuttavia, secondo quanto riportato nelle ultime ore da TMZ, l'attore sarebbe appena stato ricoverato in una struttura specializzata nell'aiutare le persone che hanno recentemente avuto un ictus.