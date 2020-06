Jamie Foxx sarà Mike Tyson in un film, ecco le foto della sua trasformazione

Jamie Foxx si sta preparando per interpretare Mike Tyson in un film, ecco le foto della sua trasformazione fisica.

Jamie Foxx interpreterà Mike Tyson in un film biografico e online sono apparse le prime foto che mostrano la trasformazione fisica a cui si sta sottoponendo per il progetto.

L'attore porterà infatti sul grande schermo la storia del pugile e si sta preparando da alcuni mesi per arrivare sul set nella forma perfetta.

Jamie Foxx ha scritto online: "La trasformazione inizia... Cercando Mike. Non è un segreto che ho cercato di realizzare un film buografico su Mike Tyson da tempo. Le persone mi chiedono sempre quando accadrà. Le cose finalmente sono andate al loro posto. Alcuni mesi fa abbiamo iniziato un percorso. Il primo compito, il più grande, è trasformare il corpo".

L'attore, che in passato ha già conquistato la critica e il pubblico con la sua interpretazione di Ray Charles, ha condiviso qualche dettaglio della sua preparazione durante una conversazione con Mark Birnbaum per parlare della sua preparazione fisica e spiegare che ha solo un problema con i muscoli dei polpacci, per cui probabilmente avrà bisogno di una protesi.