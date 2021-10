Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio: quel folle viaggio in Australia per celebrare due volte Capodanno

Nella sua biografia, Jamie Foxx racconta il viaggio in Australia fatto con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill e altri amici per celebrare due volte il Capodanno.

Jamie Foxx ha ricordato l'incredibile viaggio fatto in Australia con Leonardo DiCaprio con l'intento di festeggiare due volte il Capodanno, in due paesi diversi, approfittando quindi del fuso orario con gli Stati Uniti. I due attori hanno prenotato un aereo a due piani ed hanno celebrato l'evento nel porto di Sydney.

A partire da questi giorni, i fan di Jamie Foxx hanno la possibilità di leggere Act Like You Got Some Sense, ovvero la biografia dell'attore americano. Tra le pagine del libro, come anticipato da Stellar Magazine, Foxx ha ricordato un viaggio in Australia affrontato con Leonardo DiCaprio ed un gruppo di loro amici nel 2012, anno in cui è uscito il loro film in comune, Django Unchained di Quentin Tarantino. Nulla di strano, fin qui, se non fosse che tutto venne organizzato con l'unico intento di festeggiare due volte il Capodanno: una volta in Australia e di nuovo a Las Vegas al loro ritorno.

Per l'occasione, Jamie Foxx ha prenotato un aereo a due piani, lasciando i suoi amici a festeggiare al piano di sopra mentre lui è rimasto al piano di sotto con sua figlia, Annalise , che all'epoca aveva quattro anni, e sua madre, la sua ex compagna, Kristin Grannis. Mentre la festa andava avanti per l'intero volo, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Nas e gli altri continuavano ad implorare Jamie di unirsi a loro. "Quando ci si ritrova a scegliere tra una festa e la famiglia, Jamie sceglie ogni volta la famiglia", si legge nel libro. Foxx ha quindi aggiunto: "Potevo sentire la musica che rimbombava al piano di sopra, mentre ero seduto accanto ad Annalise a guardare La Sirenetta".

Quando sono atterrati, la famiglia di Foxx si è goduta un viaggio al Taronga Zoo e al porto di Sydney, mentre Leonardo DiCaprio e gli altri amici hanno continuato la loro festa a bordo di uno yacht di lusso, come in una scena di The Wolf of Wall Street. "Ad un certo punto è passata quella splendida barca e la scena a bordo sembrava pazzesca, come se qualcuno avesse trasportato una villa di Hollywood sull'acqua: svariate vasche idromassaggio, una piscina, tonnellate di cibo", ha ricordato Foxx, che ha quindi concluso dicendo: "Leo mi salutava. Devo ammettere che ero un po' geloso. Ma la gioia di trascorrere del tempo con i miei figli ha sempre prevalso sulle vasche idromassaggio".

L'attore ha due figli: Corinne, che condivide con l'ex fidanzata Connie Kline, e Annalise, avuta con Kristin Grannis.