Jamie Foxx interpreterà Dio nella commedia Not Another Church Movie accanto a Mickey Rourke che sarà il diavolo.

Il progetto è già stato girato, completando le riprese prima dell'inizio dello sciopero promosso dal sindacato SAG-AFTRA.

I primi dettagli della commedia

Il film Not Another Church Movie è stato scritto e diretto da Johnny Mack Brown e nel cast, oltre a Jamie Foxx e Mickey Rourke, ci sono anche Vivica A. Fox, Tisha Campbell, Jasmine Guy, Kyla Pratt e Lamorne Morris.

La commedia prodotta da Monty the Dog Production seguirà la storia di Taylor Pharry (Daniels), un ragazzo ambizioso che ha rivevuto una missione direttamente da Dio: raccontare le storie della sua famiglia e ispirare la sua comunità. La sua unica preoccupazione? La sua famiglia e la comunità. Quello che non sa è che il Diavolo ha dei piani.

Le dichiarazioni del produttore

Il produttore James Michael Cummings ha dichiarato parlando del film, in arrivo nelle sale americane in autunno: "Siamo elettrizzati nell'avere Mister Foxx come parte di questa commedia esilarante e impegnato a portare il suo incredibile talento nell'interpretare il ruolo di Dio. Lavorare con Foxx e Johnny Mack è stata una vera benedizione. Questo film è un insieme unico di talento nuovo e già esistente e non vediamo l'ora di sentire le risate e che gli spettatori vedano la magia che accade sul grande schermo. Questo film non deluderà".

Foxx, prossimamente, apparirà anche nel film The Burial, prodotto da Amazon e che verrà presentato al Toronto Film Festival, accanto a Tommy Lee Jones.