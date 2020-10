Jamie Foxx star del film Netflix intitolato Day Shift

Jamie Foxx sarà il protagonista e il produttore di Day Shift, una commedia ambientata nel mondo dei vampiri che verrà prodotta per Netflix.

Il progetto è stato scritto da Tyler Tice e Shay Hatten (John Wick) ha firmato le attuali revisioni.

Day Shift sarà l'esordio alla regia di JJ Perry e Jamie Foxx avrà il ruolo di un padre semplice che vuole offrire una vita migliorare alla sua figlia, una brillante bambina di otto anni, lavorando duramente. La sua attività lo vede impegnato a pulire piscine, nascondendo però la vera fonte di guadagno: dare la caccia e uccidere vampiri.

I produttori del film saranno Chad Stahelski (il franchise di John Wick) e Jason Spitz per 87Eleven Entertainment, Shaun Redick (Get Out), e Yvette Bates Redick per Impossible Dream Entertainment. Jamie Foxx sarà coinvolto come produttore in collaborazione con Datari Turner e Peter Baxter.

Recentemente l'attore premio Oscar ha collaborato con Netflix in occasione del film Power Project e prossimamente reciterà anche in They Cloned Tyrone, nel cui cast ci sarà anche John Boyega.

Perry compierà il suo esordio alla regia dopo aver lavorato come assistente lavorando a film come Bloodshot e Fast & Furious 9.