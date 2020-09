Jamie Foxx e sua figlia Corinne star della comedy Dad Stop Embarassing Me

Jamie Foxx e sua figlia Corinne saranno le star della nuova comedy prodotta per Netflix intitolata Dad Stop Embarassing Me, un progetto particolarmente personale visto che gli episodi si ispireranno al rapporto esistente tra i due protagonisti nella vita reale.

La star del cinema è reduce del successo del film Project Power, realizzato proprio per la piattaforma di streaming.

Nel cast di Dad Stop Embarassing Me ci saranno anche David Alan Grier, Kyla-Drew, Porscha Coleman, e Jonathan Kite. Tra gli interpreti, inoltre, Heather Hemmens e Valente Rodriguez con dei ruoli ricorrenti.

Bentley Kyle Evans sarà showrunner e avrà il ruolo di produttore esecutivo insieme a Jamie Foxx, mentre Corinne e Alex Avant completeranno il team della produzione. Alla regia degli episodi ci sarà Ken Whittingham.

L'attore ha già collaborato con la figlia, in quel caso impegnata come DJ, in occasione dello show Beat Shazam di cui era conduttore.

Project Power, film diretto da Henry Joost e Ariel Schulman, aveva la seguente sinossi: "Nelle strade di New Orleans inizia a diffondersi la voce dell'esistenza di una misteriosa pillola che sblocca dei superpoteri, diversi per ogni persona che lo usa. Il lato negativo: non sai cosa ti accadrà fino a quando non la prendi. Alcune persone sviluppano una pelle resistente ai proiettili, altri l'invisibilità o una super forza, altri hanno reazione più mortale. Ma quando la pillola dà il via a un crescendo di crimini facendo scivolare la città a livelli pericolosi, un poliziotto locale (Joseph Gordon-Levitt) unisce le forze con una spacciatrice teenager (Dominique Fishback) e un ex soldato animato da un desiderio di vendetta (Jamie Foxx) per combattere il potere con il potere, prendendo il rischio di ingerire la pillola pur di trovare e fermare il gruppo che l'ha creato".