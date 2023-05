Jamie Foxx è stato dimesso dall'ospedale settimane fa, a confermarlo sua figlia

L'attore Jamie Foxx è stato dimesso dall'ospedale alcune settimane fa, come ha rivelato sua figlia Corrine in una storia su Instagram.

Jamie Foxx è stato dimesso dall'ospedale ormai da settimane, come svelato da sua figlia Corrine che ha voluto mettere a tacere delle notizie false.

La situazione di salute dell'attore è al centro dell'attenzione dal 12 aprile, giorno in cui è stato svelato che era stato ricoverato.

L'update della figlia

Corrine ha aggiornato sulla situazione di suo padre Jamie Foxx scrivendo online: "Aggiornamento dalla famiglia: vedere come i media si scatenano è triste. Mio padre è stato dimesso dall'ospedale da settimane, recuperando".

Nella sua storia Instagram, la giovane ha inoltre dichiarato: "Ieri stava giocando a pickleball! Grazie per le preghiere e il sostegno di tutti. Abbiamo inoltre un entusiasmante annuncio di lavoro in arrivo la prossima settimana".

Per ora la famiglia di Jamie non ha ancora rivelato i dettagli del suo ricovero e della natura dell'emergenza medica che ha dovuto affrontare. Corrine aveva dichiarato: "Per fortuna, grazie al pronto intervento e alle cure grandiose è già sulla via della guarigione".

Le riprese del film Back in Action, che avrà come protagonisti Jamie Foxx e Cameron Diaz, sono inoltre continuate e poi si sono concluse grazie al coinvolgimento delle controfigure sul set.