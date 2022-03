Jamie Dornan scherza: "Robert Pattinson è il mio amico bello"

Jamie Dornan e Robert Pattinson si conoscono da molti anni e durante una recente intervista che ha avuto luogo sul red carpet dei Critics Choice Awards 2022, la star di "Belfast" ha detto a Scott Evans di Access Hollywood di considerare l'attore di "The Batman" come il suo "amico di bell'aspetto".

Belfast: un'immagine

Dornan ha raccontato di aver frequentato Pattinson, Andrew Garfield e Eddie Redmayne prima che tutti loro diventassero le grandi stelle del cinema che sono oggi e, sempre durante l'intervista, Jamie ha detto che tra tutti loro Rob è "quello di bell'aspetto".

"Ricordo quando uscivamo insieme la sera, Garf e Robert sono un po' più giovani di me... perché ridi? Garf, si, è così che chiamiamo Andrew Garfield. Comunque, uscivamo assieme ed essendo Rob quello belle era sempre lui che ci garantiva tutte le attenzioni del mondo, è anche diventato molto famoso prima di noi", ha spiegato la star al giornalista sul tappeto rosso.

Durante un'altra intervista, invece Jamie Dornan ha parlato del suo rapporto con Redmayne: "Io e Eddie vivevamo assieme in quel periodo, di conseguenza le nostre dinamiche erano diverse nei confronti del gruppo, ma in ogni caso posso dire che nonostante la nostra giovane età e le nostre ambizioni non siamo mai stati competitivi."