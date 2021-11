Jamie Dornan su Robert Pattinson: "Dopo Twilight ha fatto scelte intelligenti"

Nel corso di un'intervista con The New York Times, Jamie Dornan ha parlato della sua carriera successiva al franchise di Cinquanta sfumature e ha dichiarato di provare una sana invidia nei confronti di Robert Pattinson, ex star di Twilight che sta costruendo una bella carriera cinematografica.

Twilight: Robert Pattinson e Kristen Stewart in una scena del film

Come riportato da Cinema Blend, qualcosa accomuna Twilight e Cinquanta sfumature di grigio: il secondo libro, infatti, è nato come fan fiction del romanzo di Stephenie Mayer. In un certo senso, quindi, Cinquanta sfumature di grigio ha rappresentato per Jamie Dornan ciò che Twilight è stato per Robert Pattinson. Come discostarsi da personaggi così iconici e fissi nell'immaginario collettivo?

Dopo aver interpretato Belfast di Kenneth Branagh, Jamie Dornan ha raccontato l'invidia che prova nei confronti di Robert Pattinson. L'attore ha dichiarato: "Mentirei se non ti dicessi che lui e i suoi manager si sono mossi in modo assai intelligente. Lui è stato in grado di diversificare la sua carriera e di interpretare ottimi film rinunciando a blockbuster milionari!".

In effetti, prima di recitare in Tenet di Christopher Nolan e nell'imminente The Batman di Matt Reeves, Robert Pattinson ha collaborato con autori quali David Cronenberg, Robert Eggers, James Gray, i fratelli Safdie, Werner Herzog e Claire Denis.

Tuttavia, Jamie Dornan continua a non rinnegare il suo passato ma ammette sempre quanto questo franchise sia stato fondamentale e lucrativo per sé e la sua famiglia. Dopo il suo addio a Christian Grey, l'attore ha recitato in Trolls World Tour, Robin Hood, Wild Mountain Thyme, e Barb and Star Go to Vista del Mar.

Jamie Dornan ha recitato anche nell'ultimo film di Kenneth Branagh, presentato in anteprima alla 16esima edizione della Festa del Cinema di Roma (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Belfast).