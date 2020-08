Jamie Dornan diventa Maria Antonietta nell'esilarante video deepfake

Attraverso il suo canale Instagram, l'attore Jamie Dornan ha condiviso un video deepfake che lo vede indossare i panni di Maria Antonietta, regina protagonista del film Marie Antoinette di Sofia Coppola, nel quale lui stesso ha recitato nel 2006.

Ormai da settimane sta impazzando l'app Reface che ti permette di sovrapporre il tuo volto a quello di personaggi famosi, diventando così protagonista di iconiche scene da film o di famose clip musicali. Lo sa bene Jamie Dornan, celebre protagonista della trilogia di Cinquanta sfumature di grigio, che nelle ultime ore ha condiviso un video che, proprio sfruttando la tecnica del deepfake, lo ha trasformato in Maria Antonietta. In particolare, le immagini lo ritraggono nel ruolo che nel film del 2006 diretto da Sofia Coppola apparteneva alla collega Kirsten Dunst. In quel caso, Jamie Dornan era comunque presente nel cast ma interpretava il personaggio del conte Hans Axel von Fersen.

Kirsten Dunst e Jamie Dornan in Marie Antoinette

Ecco allora che Reface App ha permesso all'attore di ricoprire, almeno per pochi secondi, entrambi i ruoli. Dornan ha quindi accompagnato il filmato con la scritta "Recitare contro me stesso in Marie Antoinette. Ho sempre saputo di aver avuto il ruolo sbagliato in quel film", scherzando proprio sul fatto che, in definitiva, sarebbe stato più a suo agio nei panni della regina protagonista. A dargli man forte sono stati poi alcuni commenti apparsi sotto il post, i quali condividono pienamente il rammarico e la considerazione di Jamie Dornan riguardo il casting del film. Fra Fee, ad esempio, scrive "Sei stato derubato", mentre Conor MacNeil definisce il video "inquietante".

Insomma, comunque la si pensi, questo deepfake ha permesso alle migliaia di persone che hanno visualizzato il post di Dornan di rivedere alcune scene del film di Sofia Coppola da un altro punto di vista che fino a poco tempo fa non sarebbe stato neanche lontanamente immaginabile. Vediamo così Jamie Dornan in alcuni dei momenti più importanti del film, e quindi nella vasca da bagno o mentre passeggia in un grazioso giardino del XVIII secolo. Al momento manca ancora il commento di Kirsten Dunst a questa goliardica "provocazione" del collega.

Nel frattempo, ricordiamo che Jamie Dornan sarà presto protagonista di Dr. Death, serie tv in cui l'attore interpreterà Christopher Duntsch, il tristemente noto neurochirurgo coinvolto in così tante cause legali per negligenza in Texas che si è guadagnato il soprannome che presta il titolo allo show, ovvero Dr. Morte.