Jamie Dornan ammette: 'Ero un po' geloso di Robert Pattinson per il successo di Twilight'

Jamie Dornan ha rivelato che era geloso di Robert Pattinson, in passato suo coinquilino, per il successo che aveva ottenuto con la saga di Twilight.

L'attore, durante la promozione di Heart of Stone, ha risposto alle domande più cercate su Google, svelando un interessante dettaglio del suo rapporto con l'interprete di Edward Cullen.

La confessione della star

Rispondendo a una domanda su Robert Pattinson, Jamie Dornan ha raccontato: "Conosco Rob da sempre. Lui è davvero un caro amico. Gli voglio bene. Penso che sia uno degli attori più impegnati ed eccitanti in circolazione".

La star di 50 sfumature di grigio ha quindi aggiunto: "Probabilmente, a un certo punto, ero all'inizio un po' geloso. Eravamo tutti amici a Londra e Rob stava avendo successo e noi no. Penso sia il ragazzo più gentile al mondo".

Jamie Dornan e Robert Pattinson, da giovani, facevano parte di un gruppo di attori britannici che stavano cercando di ottenere successo a Hollywood composto anche da Andrew Garfield, Eddie Redmayne e Charlie Cox.