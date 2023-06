James Van Der Beek: 'Le facoltà mentali del Presidente Biden sono in declino e i Democratici non ne parlano?'

James Van Der Beek è stato inserito in un nuovo segmento di Fox News dopo che l'attore, principalmente noto per aver recitato in Dawson's Creek, ha pubblicato un video divenuto virale su TikTok in cui ha eloquentemente attaccato il Comitato Nazionale Democratico (DNC) per non aver pianificato un dibattito tra Joe Biden e i suoi avversari democratici, dopo che sarà annunciata la sua candidatura per la rielezione presidenziale nel 2024.

La decisione del DNC, potenzialmente dettata dalle facoltà mentali in declino dell'attuale presidente, è stata condannata da migliaia di persone: da influenti personalità mediatiche come Joe Rogan ad alcuni sfidanti di Biden come Robert F. Kennedy e Marianne Williamson. Steve Doocy di Fox News, co-conduttore del programma mattutino "Fox & Friends", ha elogiato Van Der Beek per la sua critica rivolta al DNC: "Ho visto questo video e ho pensato: 'Questo tipo merita di sedersi qui con noi per analizzare tutto ciò che sta accadendo in questo momento'".

Nel video, Van Der Beek esprime la sua incredulità per la decisione del DNC: "Non posso credere che il Comitato Nazionale Democratico dica che non ci sarà un dibattito per decidere il candidato alla presidenza. State scherzando?... Non ci sarà un dibattito?... Non ci sarà un dibattito tra i nuovi candidati e un uomo di 80 anni che, se dovesse sopravvivere, diventerà il presidente più anziano nella storia del paese? E nel caso in cui dovesse morire, il suo vice presidente è la persona con il peggior indice di approvazione della storia degli Stati Uniti (Kamala Harris)".

"Dopo tutto quello che abbiamo visto negli ultimi due anni, vogliamo davvero affidarci a queste persone?", ha continuato James Van Der Beek. "Biden sta chiaramente mostrando una decadenza delle sue facoltà mentali. Lo mettono sempre davanti a un podio con delle schede che gli dicono quali saranno le domande. E ci state dicendo che non ci sarà un dibattito? E la volontà del popolo?"