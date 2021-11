James Van Der Beek e sua moglie danno il benvenuto al loro figlio maschio

Lunedì 22 novembre, James Van Der Beek, 44 anni, ha confermato che sua moglie Kimberly Van Der Beek, 39 anni, ha dato il benvenuto a un bambino di nome Jeremiah, che è già stato soprannominato Remi. La star ha dato la notizia ai suoi fan pubblicando un breve video sulla sua pagina Instagram.

"Dopo due aborti spontanei abbiamo deciso di non parlare più di un'eventuale gravidanza", ha spiegato ai suoi follower la star di Dawson's Creek. "In verità, ero terrorizzato quando l'ho scoperto. Abbiamo trovato un dottore qui in Texas che ci ha spiegato che cosa ha causato gli ultimi due aborti."

L'attore ha anche rivelato che sua moglie è stata in grado di partorire nel loro ranch in Texas, aggiungendo: "Ogni bambino ha la propria energia, la propria manifestazione di coscienza, le proprie lezioni, è così e devo dire che è un pensiero molto confortante."

"I bambini che abbiamo perso, ognuno di loro ci ha regalato diversi pezzi del puzzle... lasciandoci molto più grati per la master class in corso che possiamo goderci con questo dolce e saggio piccolo" ha concluso James Van Der Beek. L'ultimo arrivato della coppia si unisce ai fratelli maggiori Olivia, 11, Joshua, 9, Annabel, 7, Emilia, 5 e Gwendolyn, 3.