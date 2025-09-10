James McAvoy aggredito da uno sconosciuto in un bar di Toronto

L'attore stava celebrando la partecipazione al festival del cinema canadese col suo nuovo film, California Schemin, quando sarebbe stato preso a pugni da un ubriaco.

James McAvoy sarebbe stato aggredito in un bar di Toronto lunedì scorso mentre si trovava nella città canadese per presentare al Toronto Film Festival il suo debutto alla regia, California Schemin.

Secondo quanto riferito da People, McAvoy si trovava nel bar Charlotte's Room di Toronto a festeggiare con la moglie Lisa Liberati e i produttori lunedì quando un uomo lo ha aggredito poco prima di mezzanotte. La star di Split avrebbe cercato di calmare l'aggressore, che è stato poi allontanato dal locale.

L'urlo di James McAvoy in Split

Cosa è accaduto a Toronto: i dettagli dell'aggressione

Una persona vicina all'entourage dell'attore ha raccontato a People: "James stava organizzando un incontro informale con i produttori del suo film e, come ha poi scoperto parlando con lo staff, c'era un uomo che aveva bevuto troppo e che stava per essere accompagnato fuori. James gli dava le spalle e l'uomo gli ha dato un pugno".

L'incidente non avrebbe avuto conseguenze. McAvoy non sarebbe stato ferito e dopo l'allontanamento dell'ubriaco sarebbe rimasto nel bar con gli amici a ridere dell'accaduto.

James McAvoy in una scena di My Son

A Toronto per presentare al pubblico il suo esordio alla regia, James McAvoy ha anticipato che California Schemin è ispirato alla vera storia di Gavin Bain e Billy Boyd, due aspiranti rapper scozzesi originari di Dundee. Quando l'industria musicale londinese li respinge per vau del loro accento, i due di reinventano sotto l'etichetta du Silibil N' Brains, fingendosi un duo rap di bad boys originari della West Coast.

McAvoy ha confessato la sua ammirazione per Gavin Bain e Billy Boyd a Variety, paragonando il duo rap a "eroi del popolo come Robin Hood."

"A nessuno importa che siano stati scoperti", ha detto. "A nessuno importa che non ce l'abbiano mai fatta. Siamo semplicemente felici che siano andati laggiù e abbiano giocato con il sistema. Quando il sistema è truccato contro di te, cerca di indebolirlo o aggirarlo. Gioca secondo le loro regole!"