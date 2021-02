James Gunn tranquillizza fan e amici: "Non sono morto"

James Gunn ha confermato di essere vivo dopo che la notizia della morte dell'omonimo scrittore di fantascienza di 97 anni era diventata virale. Attraverso il suo account Twitter, James Gunn ha ironizzato sulla sua presunta morte e ha tranquillizzato i fan. James E. Gunn è deceduto lo scorso dicembre ed era noto come autore di fantascienza, vincitore di un Hugo Award.

Ad aver scatenato la curiosità dei fan è stato un articolo di Deadline pubblicato venerdì e focalizzato sulla morte di James E. Gunn. Attraverso il suo profilo Twitter, James Gunn ha risposto in questo modo: "Ho ricevuto decine e decine di messaggi da parte di amici e parenti che erano molto preoccupati e spaventati. Sono vivo e spero che l'altro James Gunn possa riposare in pace! P. S. Deadline avrebbe potuto titolare la notizia in modo diverso!".

Ad aver annunciato per primo la notizia della morte di James E. Gunn lo scorso dicembre è stato The Hollywood Reporter. Lo scrittore è noto per aver scritto per circa 71 anni a partire dal lontano 1949, anno in cui ha iniziato a scrivere storie pulp per diversi magazine. Poi, lo scrittore ha iniziato a insegnare all'Università del Kansas e ha dato vita al Gunn Center for the Study for Science Fiction.

Come riportato da Comic Book, nel 2017, James E. Gunn ha affermato: "Scrivere è davvero complesso. Ogni volta che mi siedo davanti alla macchina da scrivere, penso sempre alla possibilità di fare altro. Però, allo stesso tempo, ho anche avuto la sensazione che scrivere fosse da sempre il mio destino. Mi piace l'idea di trasformare idee in linguaggio. Amo la possibilità di creare storie per le persone. Mi è stata offerta questa grande possibilità che mi fa credere di avere davvero un posto nel mondo!".