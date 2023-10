James Gunn sul futuro del DCU: 'Nuovi annunci in arrivo dopo la fine dello sciopero degli sceneggiatori'

Lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood è finalmente terminato dopo ben 148 giorni e i leader della Writers Guild of America hanno votato all'unanimità per autorizzare i suoi membri a tornare al lavoro. Uno scenario che quindi ristabilisce la normalità pre-sciopero con nuovi annunci in merito alle future produzioni cinematografiche. Sulla questione è intervenuto anche James Gunn in risposta a un fan che chiedeva novità sul DC Universe.

"Non ho ancora avuto modo di parlare con gli sceneggiatori per via dello sciopero, ma sono lieto del fatto che si sia raggiunto un accordo. Bisogna monitorare la situazione nelle prossime settimane, ma immagino che ci saranno nuovi aggiornamenti in un futuro non troppo distante" ha scritto il regista su Threads.

DC Universe: il primo capitolo si intitolerà "Gods & Monsters", ecco svelato il motivo

James Gunn fa chiarezza sul nuovo DC Universe

Sempre sul social Threads James Gunn ha parlato di cosa sia canonico e cosa non lo sia all'interno del DC Universe. "Nulla è canonico fino all'arrivo di Creature Commandos nel 2024, una sorta di antipasto del DCU che si espanderà a tutti gli effetti con Superman: Legacy e quello che verrà dopo. Ovviamente capisco come ci sia della confusione legittima dal momento che nessuno ha visto ancora nulla del DCU".

Il regista ha inoltre confermato che nel nuovo DC Universe compariranno almeno tre attori del precedente DCEU: Peacemaker di John Cena, Amanda Waller di Viola Davis e la star di Blue Beetle Xolo Mariduena nel ruolo di Jaime Reyes.