James Gunn: 'La serie di Matt Reeves sul Manicomio di Arkham farà parte del nuovo DCU'

Il progetto, nato come spin-off di The Batman, farà invece parte del nuovo DC Universe di Gunn.

James Gunn ha confermato che Matt Reeves non solo sta lavorando all'espansione del suo universo di The Batman, ma sta anche sviluppando una serie ambientata nel nuovo DC Universe, che prenderà ufficialmente il via nel 2024.

Il co-capo dei DC Studios ha risposto alle domande dei fan sui social media e ha confermato che Reeves sta producendo una serie sul manicomio di Arkham ambientata nell'universo di Batman all'interno del nuovo mondo che Gunn e Peter Safran stanno sviluppando.

Un fan ha chiesto a Gunn sul social Threads se Reeves stesse lavorando ad altri progetti del "Batverso" oltre a The Batman 2, la serie The Penguin e la serie su Arkham. Sull'ultimo progetto, Gunn ha chiarito: "Al momento Matt sta producendo Arkham come serie del DCU, quindi per ora ci sono solo quegli altri due".

Un altro fan ha chiesto chiarimenti sulla serie Arkham ambientata nel nuovo DCU a cui Gunn e Safran stanno lavorando. "Sì. Amiamo Matt come regista e produttore, quindi produrrà storie sia all'interno del suo universo di The Batman che all'interno del DCU", ha aggiunto Gunn.

Il regista ha inoltre chiarito che la serie Arkham è sempre stata programmata per essere ambientata nel DCU e non farà parte di Elseworlds, l'universo alternativo in cui vivono progetti come The Batman di Reeves e Joker di Todd Phillips.

"È stato uno dei primi progetti che abbiamo avviato quando io e Peter siamo saliti a bordo. Non so quali modifiche avesse subito prima di allora", ha dichiarato Gunn a proposito della serie Arkham.

Nell'universo di Batman, Arkham si riferisce al manicomio di Arkham, l'ospedale/prigione psichiatrica fittizia in cui sono ospitati alcuni dei più noti nemici di Batman.