James Gunn: "Scrivere un film Marvel dopo Avengers: Endgame è molto difficile"

James Gunn ha parlato nuovamente di Superman: Legacy, il progetto della DC di cui sarà regista e sceneggiatore, spiegandone le differenze rispetto a Guardiani della Galassia, oltre a sottolineare perché ora è difficile scrivere un film Marvel dopo Avengers: Endgame.

Il filmmaker, intervistato da Rolling Stone, ha infatti commentato la fine del suo lavoro tra le fila della Marvel e parlato del suo prossimo capitolo nel mondo della DC.

Parlando del MCU, James Gunn ha sottolineato: "Ho imparato così tanto realizzando questi film. Ma Superman: Legacy non avrà esattamente la stessa atmosfera di un film dei Guardiani della Galassia. In realtà è piuttosto diverso".

Il regista non ha però voluto rivelare troppi dettagli sul progetto riguardante la storia di Clark Kent che proporrà una versione nuova del supereroe dopo quella interpretata da Henry Cavill.

Gunn ha comunque spiegato: "Voglio realmente che la Marvel continui a realizzare buoni film. Penso sia realmente difficile dopo il Blip di Avengers: Endgame. C'è questo evento mondiale, ampio quanto un universo che è accaduto. Quindi è difficile scrivere delle storie dovendo tenerne conto. E, in realtà, a questo punto tutti sarebbero completamente deliranti. Quindi è difficile scrivere delle storie tenendone conto".

James Gunn rivoluziona il DC Universe: ecco a voi "Gods and Monsters"

Guardiani della Galassia Vol. 2: Chris Pratt e il regista James Gunn sul set

Il regista ha ricordato: "Per questo motivo i film dei Guardiani sono stati più semplici, perché sono ambientati un po' all'esterno di tutto quello". Gunn ha inoltre spiegato il momento di difficoltà vissuto dopo la presenza della scena in Endgame in cui i Guardiani si ritrovano alle prese con Thor: "La Marvel ha deciso di avere quel finale durante il montaggio. E io non pensavo che sarebbe stato presente. Endgame è uscito proprio dopo che ho deciso di tornare a occuparmi dei Guardiani, quindi non avevo molta voce in capitolo in Endgame. Poi il film è uscito nelle sale e ho pensato 'Che cavolo farò?'".

La scelta di usare i personaggi in Thor: Love and Thunder ha però permesso a James di scrivere Guardiani della Galassia Vol. 3 senza dover tener conto della storia dell'eroe interpretato da Chris Hemsworth: "Quando Kevin Feige mi ha detto: 'Taika sta realizzando Thor e avremo i Guardiani in quel film', ho detto 'Grazie al cielo!'. Se devo essere completamente sincero, non avevo mai previsto la presenza di Thor in questo film. Taika si è sacrificato per me, perché io non avevo previsto la sua presenza. Stavo appena iniziando a lavorare e non c'era Thor".