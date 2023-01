James Gunn risponde con tagliente ironia a un fan che critica l'addio di Henry Cavill al DC Universe

Il regista James Gunn non ha esitato a rispondere in modo sarcastico a un commento negativo legato all'uscita di Henry Cavill dal DC Universe.

James Gunn, da quando è diventato co-CEO dei DC Studios, deve affrontare le numerose domande e le tante critiche dei fan del DC Universe e, in un recente post, ha usato molta ironia per replicare a un commento molto negativo legato al futuro di Superman.

L'addio di Henry Cavill all'iconico ruolo continua a far discutere e persino un post innocuo senza alcun legame con i film tratti dai fumetti è stato invaso dagli interventi di chi non ha accettato l'uscita di scena della star britannica.

James Gunn aveva infatti pubblicato una foto della sua gattina Emily, scatto che non aveva nulla a che fare con i progetti della DC, quando tra i commenti è apparso quello di un utente chiamato edgedmoon1141. Il messaggio offensivo dichiarava: "Fan--lo il tuo gatto. Hai fatto incavolare i fan di un intero franchise. A nessuno importa nulla del tuo gatto #Cavilisclark (Cavil è Clark)".

Il filmmaker non ha quindi esitato a rispondere: "Sarebbe grandioso se almeno sapeste come si scrive il nome di un attore se dovete essere così oltraggiati".

Superman: James Gunn legge a colazione un famoso fumetto e alimenta le ipotesi dei fan

Gunn, attualmente è impegnato nel delineare con Peter Safran il piano a lungo termine per utti i progetti tratti dai fumetti della DC, che comprendono ovviamente film e serie tv, oltre a essere autore della sceneggiatura del nuovo lungometraggio dedicato a Superman.

Per ora, inoltre, il casting per trovare l'erede di Henry Cavill nell'iconico ruolo non è ancora iniziato e bisognerà attendere piuttosto a lungo prima di avere ulteriori dettagli.