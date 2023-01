Superman: James Gunn legge a colazione un famoso fumetto e alimenta le ipotesi dei fan

Uno dei progetti dei DC Studios che sta attirando il maggior numero di commenti e più attenzione da parte dei fan è il prossimo film con protagonista Superman e una nuova foto condivisa da James Gunn ha ora alimentato le ipotesi dei fan.

Il regista, a capo dello studio insieme a Peter Safran, ha infatti svelato cosa sta leggendo a colazione e molti dei suoi follower si stanno chiedendo se sia la fonte di ispirazione per le avventure di Clark Kent di cui sarà lo sceneggiatore.

Lo scatto condiviso da James Gunn mostra alcune pagine di All-Star Superman, storia composta da 12 volumi e pubblicata, nel corso di circa 3 anni, dal 2005 al 2008. Tra le pagine si raccontava quello che accadeva al supereroe mentre attendeva la sua imminente morte, causata da una sovraesposizione al sole, e agiva in modo eroico.

La storia mostrava Clark Kent dopo aver salvato il Dottor Leo Quintum e il team di P.R.O.J.E.C.T., impegnati in una missione sul sole che subisce il sabotaggio di Lex Luthor. Superman, dopo essere entrato in azione, scopre di avere solo un anno di vita e decide di scrivere un articolo sul Daily Planet in cui rivela i crimini di Luthor, che viene poi arrestato. L'eroe non rivela a nessuno la sua situazione, continuando a lottare e completando una serie di compiti, sconfiggendo ad esempio Solaris. Durante la sua morte, il corpo di Superman si trasforma in una coscienza solare radio e può agire dall'interno del sole.

Superman: James Gunn conferma che il casting per l'erede di Henry Cavill non è ancora iniziato

Per ora James Gunn non ha rivelato molti dettagli del film di cui sta scrivendo la sceneggiatura. L'unico dettaglio certo è che Henry Cavill non riprenderà l'eroico ruolo avuto in precedenza nei film diretti da Zack Snyder.