James Gunn ricorda Stan Lee a due anni dalla morte: "Mi manchi, non serve dire altro"

James Gunn ha voluto ricordare Stan Lee a distanza di due anni dalla sua morte con un post condiviso su Instagram in cui ricorda quanto sia stato importante per lui.

L'icona della Marvel ha avuto modo di lavorare con il regista in più occasioni e il regista di Guardiani della Galassia ha ammesso di aver apprezzato l'incedibile possibilità.

Sul suo profilo James Gunn ha scritto: "Una delle gioie grandiosi della mia vita è stata conoscere Stan Lee e lavorare con lui in più occasioni. Era una persona meravigliosa e un vero modello al di fuori di tutto quello che ha dato al mondo - e a me personalmente - creativamente".

Il regista ha aggiunto: "Credere che sono passati due anni da quando è morto è difficile. Ricordo ancora quando mi ha detto quanto avesse amato il primo film dei Guardiani della Galassia, anche se non aveva creato i personaggi".

Gunn ha quindi sottolineato: "'Hai creato Groot', gli ho risposto. 'L'ho fatto?!' mi ha detto. Aveva dimenticato risultati che avrebbero sostenuto altri creativi per una vita intera".

James ha quindi ribadito: "Mi manchi Stan. Non serve dire altro".

Stan Lee, come accaduto con tutti gli altri progetti del Marvel Cinematic Universe girati prima della morte, era apparso anche nei due film dedicati alle avventure dei Guardiani della Galassia girando delle divertenti scene.